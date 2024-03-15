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​Калюлю: «После удаления всё стало легче»

15 Марта 2024 • 00:36 Комментировать
Славия Прага
1:3
Милан

Итальянский «Милан» подтвердил статус одного из фаворитов Лиги Европы, безо всяких проблем пройдя чешскую «Славию». Французский защитник итальянской команды Пьер Калюлю прокомментировал итоги игры, он считает, что ключевым моментом стало еще одно удаление в стане «Славии» - в первом матче чешская команда, напомним, также осталась вдесятером еще в первой половине встречи.

- Они сильно начали, но мы были готовы. Потом случилось удаление и все стало много проще для нас. Приятно вернуться на поле. Теперь надо искать нужный игровой ритм, - цитирует слова Калюлю pianetamilan.it.

«Милан» еще никогда не побеждал в Лиге Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю

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