«Милан» потерял важного футболиста

В четверг ответный матч 1/8 финала Лиги Европы проводят «Славия» и «Милан». Уже в начале игры повреждение получил голкипер «россонери» Майк Меньян. Сначала француз продолжил игру, но чуть позже ему всё-таки понадобилась замена.

Информация о степени серьёзности травмы Майка Меньяна наверняка появится после завершения матча.

Стоит сказать, что в четверг Меньян оказался в списке игроков, которые были вызваны в сборную Франции на мартовский подготовительный сбор.

Следить за матчем между «Славией» и «Миланом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. В первой игре «россонери» обыграли пражан со счётом 4:2.