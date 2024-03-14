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Лига Европы

«Милан» потерял важного футболиста

14 Марта 2024 • 21:12 Комментировать
Славия Прага
0:3
Милан
2-й тайм

В четверг ответный матч 1/8 финала Лиги Европы проводят «Славия» и «Милан». Уже в начале игры повреждение получил голкипер «россонери» Майк Меньян. Сначала француз продолжил игру, но чуть позже ему всё-таки понадобилась замена.

Информация о степени серьёзности травмы Майка Меньяна наверняка появится после завершения матча.

Стоит сказать, что в четверг Меньян оказался в списке игроков, которые были вызваны в сборную Франции на мартовский подготовительный сбор.

Следить за матчем между «Славией» и «Миланом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. В первой игре «россонери» обыграли пражан со счётом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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СЛАВИЯ ПРАГА МИЛАН
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