Юнус Муса: «Первый же гол убил «Славию»

Итальянский «Милан» подтвердил статус одного из фаворитов Лиги Европы, безо всяких проблем пройдя чешскую «Славию» по итогам второго матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Между тем после первого матча казалось, что «Славия» сможет навязать гораздо более серьезную борьбу, но, как считает американский полузащитник «Милана» Юнус Муса, первый же забитый «Миланом» гол обескуражил хозяев поля:

- Первый гол убил их, и мы еще до матча понимали, что так и будет. Создали много моментов в первом тайме, в том числе и благодаря удалению. У нас хорошая команда и мы хотим идти вперед, - цитирует слова Мусы pianetamilan.it.

«Милан» никогда не выигрывал Лигу Европы или Кубок УЕФА.