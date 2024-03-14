Пиоли: «На эту игру настроились лучше»

Итальянский «Милан» подтвердил статус одного из фаворитов Лиги Европы, безо всяких проблем пройдя чешскую «Славию», хотя после первой игры в этом возникли сомнения. В ответном матче подопечные Стефано Пиоли забили три мяча еще в первом тайме, сняв все вопросы еще до перерыва.

- Мы лучше настроились на этот матч, чем на первый. Они попытались мощно начать игру, но мы ожидали этого. Численное преимущество облегчило задачу, но мы были опасными и до этого. Хорошо обращались с мячом. Могли забить еще больше, но было важно пройти в следующий раунд без потерь, что и сделали, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

«Милан» еще никогда не побеждал в Лиге Европы.