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Пиоли: «На эту игру настроились лучше»

14 Марта 2024 • 23:26 Комментировать
Славия Прага
1:3
Милан

Итальянский «Милан» подтвердил статус одного из фаворитов Лиги Европы, безо всяких проблем пройдя чешскую «Славию», хотя после первой игры в этом возникли сомнения. В ответном матче подопечные Стефано Пиоли забили три мяча еще в первом тайме, сняв все вопросы еще до перерыва.

- Мы лучше настроились на этот матч, чем на первый. Они попытались мощно начать игру, но мы ожидали этого. Численное преимущество облегчило задачу, но мы были опасными и до этого. Хорошо обращались с мячом. Могли забить еще больше, но было важно пройти в следующий раунд без потерь, что и сделали, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

«Милан» еще никогда не побеждал в Лиге Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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