«Милан» обыграл на выезде «Славию» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В четверг, 14 марта, итальянский «Милан» встречался на выезде с чешской «Спартой».

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы завершился победой «Милана» со счетом 3:1. Напомним, в первой игре между командами «россонери» тоже оказались сильнее соперника, выиграв 4:2. Таким образом, по итогам двух встреч «Милан» отправился в следующую стадию второго по силе еврокубкового турнира.

Добавим, что в составе «Милана» авторами голов в минувшем матче стали Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик и Рафаэл Леау, а у «Славии» отличился Матей Юрасек. Нельзя не отметить, что с 20-й минуты «Славия» играла в меньшинстве, потеряв из-за красной карточки Томаша Голеша.