«Милан» обыграл на выезде «Славию» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В четверг, 14 марта, итальянский «Милан» встречался на выезде с чешской «Спартой».
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы завершился победой «Милана» со счетом 3:1. Напомним, в первой игре между командами «россонери» тоже оказались сильнее соперника, выиграв 4:2. Таким образом, по итогам двух встреч «Милан» отправился в следующую стадию второго по силе еврокубкового турнира.
Добавим, что в составе «Милана» авторами голов в минувшем матче стали Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик и Рафаэл Леау, а у «Славии» отличился Матей Юрасек. Нельзя не отметить, что с 20-й минуты «Славия» играла в меньшинстве, потеряв из-за красной карточки Томаша Голеша.
Протокол игры
|33'Пулишич Кристиан (0:1)
|36'Лофтус-Чик Рубен (0:2)
|45'Леау Рафаэл (0:3)
|(1:3) Юрасек Матей84'
Штанек Йиндрих•Влчек Томаш46' (Томич Михал (46') • 86'Огбу Иго•Зима Давид•Змрзлы Ондржей•Голеш Томаш• 20'Дорли Оскар• 89'Доудера Давид 23'82' (Юрасек Матей (82') •Провод Лукаш82' (Шранц Иван (82') •Валлем Конрад70' (Зафеирис Христос (70') •Хитил Моймир58' (Юречка Вацлав (58')
Меньян Майк21' (Спортьелло Марко (21') •Калабрия Давиде46' (Тиав Малик (46') •Габбия Маттео• 56'Томори Фикайо 44'46' (Калюлю Пьер (46') •Эрнандес Тео•Адли Ясин•Муса Юнус•Пулишич Кристиан63' (Чуквуэзе Саму (63') •Лофтус-Чик Рубен76' (Рейндерс Тиджани (76') •Леау Рафаэл• 89'Жиру Оливье
14 марта. Стадион "Фортуна Арена".
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