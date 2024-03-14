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«Милан» назвал состав на матч Лиги Европы в Чехии

14 Марта 2024 • 19:38 Комментировать
Славия Прага
...
Милан
Через 0 ч. 6 мин.

В четверг вечером «Милан» проведёт ответный матч против «Спарты» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Габбия, Томори, Тео Эрнандес, Адли, Муса, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч Лиги Европы «Славия» - «Милан» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в первом матче «Милан» обыграл «Славию» на своём поле со счётом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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СЛАВИЯ ПРАГА МИЛАН
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