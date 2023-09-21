Моуринью - об очередной травме Саншеша: Это трудно понять

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о травме Ренату Саншеша, которую полузащитник получил в матче группового этапа Лиги Европы против «Шерифа» (2:1).

Португалец был заменён на 28-й минуте из-за повреждения мышцы бедра.

Специалист отметил, что Саншеш всегда подвержен риску травмы, и это трудно понять.

«Он отличный игрок, ему нужно играть – у него было три дня отдыха, и сегодня он чувствовал себя более чем готовым сыграть еще 45 минут. Однако он почувствовал какой-то дискомфорт», - заявил Моуринью в эфире Sky Sport.

Напомним, что Саншеш выступает в римском клубе на правах аренды. Он принадлежит «ПСЖ».