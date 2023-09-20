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Моуринью: «Рома» не проиграла в финале Лиги Европы «Севилье»

20 Сентября 2023 • 20:28 Комментировать (1)
Шериф
...
Рома
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Через 22 ч. 27 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении своей команды в финальном матче прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, финал, в котором «Рома» сыграла с «Севильей», состоялся 31 мая в Будапеште. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, но в серии пенальти сильнее оказался коллектив из Испании.

«Я буду повторять это до моего последнего дня в качестве тренера: мы не проиграли финал Лиги Европы «Севилье». Мы не проиграли финал в Будапеште, и я не передумаю», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В новом сезоне «Рома» снова выступит во втором по значимости европейском турнире. На этот раз соперниками римлян по группе станут «Шериф», «Серветт» и «Славия».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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Booker
20 Сентября 2023 в 21:10
Конечно не проиграли,но золотые медали вам не дали.
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