Моуринью: «Рома» не проиграла в финале Лиги Европы «Севилье»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении своей команды в финальном матче прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, финал, в котором «Рома» сыграла с «Севильей», состоялся 31 мая в Будапеште. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, но в серии пенальти сильнее оказался коллектив из Испании.

«Я буду повторять это до моего последнего дня в качестве тренера: мы не проиграли финал Лиги Европы «Севилье». Мы не проиграли финал в Будапеште, и я не передумаю», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В новом сезоне «Рома» снова выступит во втором по значимости европейском турнире. На этот раз соперниками римлян по группе станут «Шериф», «Серветт» и «Славия».