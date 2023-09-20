Моуринью: «Шериф» вошёл в историю Лиги чемпионов несколько лет назад

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о мотивации команды на матч первого тура Лиги Европы против «Шерифа».

«Мы играем против наших соперников, против их стадиона и тренера, у которого есть особая мотивация. Наша цель – выйти в следующий раунд. «Шериф» – команда, вошедшая в историю Лиги чемпионов несколько лет назад. Это будет непросто, и именно поэтому мы выставляем основной состав», – заявил португальский специалист, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

Римский клуб откроет свою еврокубковую кампанию с гостевого поединка. Стартовый свисток матча между «Шерифом» и «Ромой» назначен на 19:45 по московскому времени.