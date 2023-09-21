«Шериф» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Молдове проходит матч первого тура Лиги Европы между «Шерифом» и «Ромой».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шериф - Рома
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Протокол игры
Коваль Максим•Товар Кристиан•Кики Габи•Гарананга Мунаше•Артундуага Алехандро•Зохури Армель•Адемо Питер•Паулу Жоау•Нгом-Мбекели Жером•Талал Амин•Анкей Дэвид
Свилар Миле•Манчини Джанлука•Льоренте Диего•Н'Дика Эван•Кристанте Бриан•Карсдорп Рик•Саншеш Ренату28' (Паредес Леандро (28') •Ауа Уссем•Залевски Никола•Лукаку Ромелу•Эль-Шаарави Стефан
21 сентября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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