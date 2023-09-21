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«Шериф» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Сентября 2023 • 19:28 Комментировать
Шериф
0:0
Рома
1 7.60 X 4.30 2 1.50
1-й тайм

В Молдове проходит матч первого тура Лиги Европы между «Шерифом» и «Ромой».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Шериф - Рома

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Протокол игры  
Шериф0:0Рома
Коваль МаксимТовар КристианКики ГабиГарананга МунашеАртундуага АлехандроЗохури АрмельАдемо ПитерПаулу ЖоауНгом-Мбекели ЖеромТалал АминАнкей Дэвид
Запасные: Энрике ЛуваннорВардар БеркайСтрайстари ВикторРикардиньо КавалькантеАпостолакис КонстантиносПащенко АлександрБотан Дан-АнджелоКолиш ВладНовиков Роман
Свилар МилеМанчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоН'Дика ЭванКристанте БрианКарсдорп РикСаншеш Ренату 28' (Паредес Леандро ( 28') Ауа УссемЗалевски НиколаЛукаку РомелуЭль-Шаарави Стефан
Запасные: Боер ПьетроДибала ПаулоПатрисиу РуйБелотти АндреаБове ЭдоардоЧелик МехметПагано РиккардоСпинаццола ЛеонардоМаннини МаттиаПизилли НикколоД'Алессио Франческо
21 сентября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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