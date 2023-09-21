​Лукаку забивал в 12 последних матчах Лиги Европы – серия затрагивает три клуба

В четверг в первом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» со счётом 2:1 обыграла на выезде «Шериф». Автором победного гола стал нападающий Ромелу Лукаку, который пополнил состав «волков» в летнее трансферное окно.

Любопытно, что Лукаку забивал в 12 последних матчах Лиги Европы. Эта серия началась ещё в 2015 году, когда фактурный бельгиец в этом турнире играл за «Эвертон» и забил в пяти играх Лиги Европы кряду. Позже, в 2020 году, Ромелу отличился в шести подряд играх второго клубного турнира континента за «Интер». Теперь же нападающий забил в Лиге Европы в футболке «Ромы».

Следующий матч Лиги Европы «Рома» проведёт 5 октября – против «Серветта».