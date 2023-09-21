«Шериф» не смог уйти от поражения в матче с «Ромой»

«Шериф» до конца бился за очки в стартовом матче групповой части Лиги Европы против «Ромы». Первый момент создал в середине первого тайма Жером Нгом-Мбекели, зарядил с линии штрафной в правую штангу. На 45-й минуте гости забили курьезный гол. Леандро Паредес от центрального круга со штрафного навесил к воротам, и мяч от Амина Талала влетел в сетку. Нгом-Мбекели сразу после перерыва пробил чуть-чуть выше мишени. Отыгрался «Шериф» после углового, Габи Кики головой направил мяч в партнера, и Кристиан Товар забил. Вскоре Ромелу Лукаку получил пас пяткой в штрафной и пробил в противоход вратарю - 1:2. Отыграться «Шерифу» все же не удалось.