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Лига Европы

«Шериф» не смог уйти от поражения в матче с «Ромой»

21 Сентября 2023 • 21:46 Комментировать
Шериф
1:2
Рома
окончен

«Шериф» до конца бился за очки в стартовом матче групповой части Лиги Европы против «Ромы». Первый момент создал в середине первого тайма Жером Нгом-Мбекели, зарядил с линии штрафной в правую штангу. На 45-й минуте гости забили курьезный гол. Леандро Паредес от центрального круга со штрафного навесил к воротам, и мяч от Амина Талала влетел в сетку. Нгом-Мбекели сразу после перерыва пробил чуть-чуть выше мишени. Отыгрался «Шериф» после углового, Габи Кики головой направил мяч в партнера, и Кристиан Товар забил. Вскоре Ромелу Лукаку получил пас пяткой в штрафной и пробил в противоход вратарю - 1:2. Отыграться «Шерифу» все же не удалось.

Протокол игры  
Шериф1:2Рома
  45'Паредес Леандро (0:1)
(1:1) Товар Кристиан57'  
  65'Лукаку Ромелу (1:2)
Коваль МаксимТовар Кристиан 88' (Энрике Луваннор ( 88') Кики Габи  77'Гарананга МунашеАртундуага Алехандро 88' (Апостолакис Константинос ( 88'  90') Зохури АрмельАдемо ПитерПаулу ЖоауНгом-Мбекели ЖеромТалал Амин  45'Анкей Дэвид 71' (Рикардиньо Кавальканте ( 71')
Запасные: Вардар БеркайСтрайстари ВикторПащенко АлександрБотан Дан-АнджелоКолиш ВладНовиков Роман
Свилар МилеМанчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоН'Дика ЭванКристанте Бриан  56'Карсдорп РикСаншеш Ренату 28' (Паредес Леандро ( 28') Ауа Уссем 61' (Бове Эдоардо ( 61') Залевски Никола 61' (Дибала Пауло ( 61') Лукаку Ромелу 80' (Белотти Андреа ( 80') Эль-Шаарави Стефан 61' (Спинаццола Леонардо ( 61')
Запасные: Боер ПьетроПатрисиу РуйЧелик МехметПагано РиккардоМаннини МаттиаПизилли НикколоД'Алессио Франческо
21 сентября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

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Рома Шериф
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