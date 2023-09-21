«Шериф» не смог уйти от поражения в матче с «Ромой»

«Шериф» до конца бился за очки в стартовом матче групповой части Лиги Европы против «Ромы». Первый момент создал в середине первого тайма Жером Нгом-Мбекели, зарядил с линии штрафной в правую штангу. На 45-й минуте гости забили курьезный гол. Леандро Паредес от центрального круга со штрафного навесил к воротам, и мяч от Амина Талала влетел в сетку. Нгом-Мбекели сразу после перерыва пробил чуть-чуть выше мишени. Отыгрался «Шериф» после углового, Габи Кики головой направил мяч в партнера, и Кристиан Товар забил. Вскоре Ромелу Лукаку получил пас пяткой в штрафной и пробил в противоход вратарю - 1:2. Отыграться «Шерифу» все же не удалось.
Протокол игры
|45'Паредес Леандро (0:1)
|(1:1) Товар Кристиан57'
|65'Лукаку Ромелу (1:2)
Коваль Максим•Товар Кристиан88' (Энрике Луваннор (88') •Кики Габи• 77'Гарананга Мунаше•Артундуага Алехандро88' (Апостолакис Константинос (88') • 90'Зохури Армель•Адемо Питер•Паулу Жоау•Нгом-Мбекели Жером•Талал Амин• 45'Анкей Дэвид71' (Рикардиньо Кавальканте (71')
Свилар Миле•Манчини Джанлука•Льоренте Диего•Н'Дика Эван•Кристанте Бриан• 56'Карсдорп Рик•Саншеш Ренату28' (Паредес Леандро (28') •Ауа Уссем61' (Бове Эдоардо (61') •Залевски Никола61' (Дибала Пауло (61') •Лукаку Ромелу80' (Белотти Андреа (80') •Эль-Шаарави Стефан61' (Спинаццола Леонардо (61')
21 сентября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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