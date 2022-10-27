Абрахам повторил достижение Джеко, Тотти, де Росси и других культовых игроков «Ромы»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам пополнил список лучших бомбардиров клуба в еврокубках.

В матче против финского ХИК англичанин зажёг своё имя на табло на 41-й минуте, выведя команду вперёд. Гол стал для Абрахама десятым в составе «Ромы» в рамках еврокубков. Как отмечает Opta, 25-летний форвард – лишь шестой футболист, достигший этой отметки с начала нынешнего тысячелетия: ранее это удалось Эдину Джеко (32 гола), Франческо Тотти (22), Даниэле де Росси (11), Мирко Вучиничу (10) и Антонио Кассано (10).

Сегодняшнее взятие ворот Абрахама стало для него первым в рамках нынешнего розыгрыша Лиги Европы.