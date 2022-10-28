Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче Лиги Европы

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью доволен исходом поединка в Финляндии.

Римляне добыли выездную победу в матче против финского ХИК (2:1), повысив свои шансы на выход в плей-офф.

«Перед игрой мы уже знали, что «Лудогорец» проиграл, и понимали, что любой результат нашей встречи оставит нас в борьбе перед последним туром, но у нас есть гордость – мы хотим побеждать всегда, особенно сильно это желание после недавнего поражения в Серии А.

Как я уже говорил, для нас очень важно продолжить выступление в Лиге Европы. Теперь нам предстоит домашний матч против «Лудогорца», где нам необходимо выиграть», – отметил в интервью Sky Sport Italia португальский специалист.

В активе «Лудогорца» и «Ромы», занимающих вторую и третью строчку соответственно, по семь набранных очков.