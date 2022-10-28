Моуринью – рекордсмен по числу побед в еврокубковых матчах

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью вышел на первое место по числу побед в рамках еврокубковых матчей.

Успех в гостевом поединке против финского ХИКа стал 107-м в континентальных турнирах. По данному показателю великий португалец обошёл бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Напомним, что в европейских соревнованиях Моуринью тренировал «Порту», «Челси», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому». Жозе брал каждый из континентальных трофеев, а именно Лигу чемпионов (2004), Лигу Европы (2017) и Лигу конференций (2022).

