Моуринью рассказал, как относится к игре на искусственном газоне

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался в преддверии матча Лиги Европы.

В четверг римляне сыграют в Финляндии против местного клуба ХИК, играющем на искусственном покрытии. Перед началом встречи «Рома» занимает третью строчку в группе, уступая идущему вторым «Лудогорцу» три очка.

«Нам необходима победа, чтобы не зависеть от результатов других игр. Мы не хотим отправляться в Лигу конференций, которую мы уже выиграли в прошлом сезоне, и сегодняшний матч станет для нас решающим.

Я не буду жаловаться на искусственный газон, мы обязаны выйти и сыграть в любых условиях – неважно, травма это или песок. Нам просто нужны три очка», – заявил португальский специалист на предматчевой пресс-конференции.