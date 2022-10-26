Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Моуринью рассказал, как относится к игре на искусственном газоне

26 Октября 2022 • 20:21 Комментировать
ХИК
...
Рома
27.10 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался в преддверии матча Лиги Европы.

В четверг римляне сыграют в Финляндии против местного клуба ХИК, играющем на искусственном покрытии. Перед началом встречи «Рома» занимает третью строчку в группе, уступая идущему вторым «Лудогорцу» три очка.

«Нам необходима победа, чтобы не зависеть от результатов других игр. Мы не хотим отправляться в Лигу конференций, которую мы уже выиграли в прошлом сезоне, и сегодняшний матч станет для нас решающим.

Я не буду жаловаться на искусственный газон, мы обязаны выйти и сыграть в любых условиях – неважно, травма это или песок. Нам просто нужны три очка», – заявил португальский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Хик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИК РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.10.22 в 19:45
Унион Берлин Унион Берлин
Брага Брага
1.91 3.70 4.10
Видео
27.10.22 в 19:45
Фенербахче Фенербахче
Ренн Ренн
2.65 3.30 2.75
Видео
27.10.22 в 19:45
Лудогорец Лудогорец
Бетис Бетис
3.05 3.55 2.31
Видео
27.10.22 в 19:45
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
3.00 3.65 2.31
Видео
27.10.22 в 19:45
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
Динамо Киев Динамо Киев
3.20 3.45 2.28
Видео
27.10.22 в 19:45
Лацио Лацио
Митьюлланд Митьюлланд
1.59 4.40 5.40
Видео
27.10.22 в 19:45
Мальмё Мальмё
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
3.70 3.50 2.05
Видео
27.10.22 в 19:45
Цюрих Цюрих
Будё-Глимт Будё-Глимт
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Октября
20:21 · Лига Европы
Моуринью рассказал, как относится к игре на искусственном газоне
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Роналду оставил сообщение в социальных сетях
12:57 · Лига Европы
​«Манчестер Юнайтед» - «Шериф»: прогноз на матч Лиги Европы – 27 октября 2022
12:48 · Лига Европы
​ХИК – «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы – 27 октября 2022
12:39 · Лига Европы
​ПСВ – «Арсенал»: прогноз на матч Лиги Европы – 27 октября 2022
25 Октября
14:48 · Молдова
​«Шериф» остался без тренера перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
22 Октября
02:02 · Лига Европы
Тен Хаг: «Роналду поддерживает форму, чтобы сыграть с «Шерифом» 2
21 Октября
22:30 · Лига Европы
Лидер «Ромы» дисквалифицирован на три матча Лиги Европы
20 Октября
22:44 · Лига Европы
Артета: «Отличный гол Джаки»
22:38 · Лига Европы
Артета: «Теперь надо гарантировать себе первое место в группе»
22:32 · Лига Европы
Джака – о победе над ПСВ: «Мы создали много моментов и полностью заслужили три очка»
22:22 · Лига Европы
Киоун: «Джака становится любимцем болельщиков»
22:13 · Лига Европы
«Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы
21:59 · Лига Европы
«Арсенал» по делу победил в матче с ПСВ
21:46 · Лига Европы
Джака повторил результативность трёх предыдущих сезонов вместе взятых
Все новости
Рекомендуем