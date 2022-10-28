Абрахам: «В последнее время голы даются мне с трудом, важно сохранять терпение»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мыслями о матче Лиги Европы, в котором его команда одолела финский ХИК (2:1).

Английский футболист вывел римлян вперёд на 41-й минуте встречи, оформив свой первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

«Всегда приятно забивать. Я, как нападающий, очень люблю это делать, но в последнее время это даётся мне с трудом. В таких ситуациях необходимо сохранять терпение, и сегодня, наконец, я сделал это, оказавшись в нужное время в нужном месте.

Это был трудный матч, но мы были готовы к трудностям. Мы не очень здорово начали игру, но прибавляли по ходу дела. Счёт мог быть и более убедительным, но главное – победа», – сказал в интервью Sky Sport Абрахам.