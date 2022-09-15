«Рома» разгромила ХИК, проведя 75 минут в большинстве

В группе С Лиги Европы «Рома» принимала ХИК. Финны остались вдесятером уже на 15-й минуте, но продержались под атаками соперника целый тайм. После перерыва «волки» добили соперника. Пауло Дибала - автор победного гола. Позже успех развили Лоренцо Пеллегрини и Андреа Белотти - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло47'
|(2:0) Пеллегрини Лоренцо49'
|(3:0) Белотти Андреа68'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Ибаньес Рожер 26'46' (Дибала Пауло (46') •Винья Матиас46' (Смоллинг Крис (46') •Карсдорп Рик•Кристанте Бриан 60'64' (Камара Мохамед III (64') •Матич Неманья•Спинаццола Леонардо•Дзаньоло Николо76' (Абрахам Тэмми (76') •Белотти Андреа•Пеллегрини Лоренцо69' (Бове Эдоардо (69')
Хазард Конор•Хосконен Артту46' (Араюури Паулус (46') •Тенхо Миро• 15'Райтала Юкка•Соири Пюрю66' (Олусанья Антони (66') •Браун Дэвид•Хостикка Сантери23' (Пелтола Матти (23') •Лингман Лукас69' (Бурджеллаб Нассим (69') •Вяянянен Сантери•Хетемай Перпарим 29'46' (Хальме Аапо (46') • 87'Абубакари Малик
15 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Видео
Бан пользователя