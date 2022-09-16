Дибала установил рекорд «Ромы» в Лиге Европы

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала перевернул ход матча против ХИК сразу после выхода на замену.

Римляне не могли распечатать ворота финнов, играя в меньшинстве с 14-й минуты. Пауло Дибале потребовалось всего 69 секунд, чтобы изменить ситуацию: аргентинец вышел на замену в перерыве, а уже на 47-й минуте вывел свою команду вперёд. По данным Opta, аргентинец забил самый быстрый гол «Ромы» после появления на замену за всю историю выступления «волков» в Лиге Европы.

Позднее «Рома» забила ещё дважды, добыв победу со счётом 3:0. На счету команды Жозе Моуринью три набранных очка после двух туров группового этапа Лиги Европы.