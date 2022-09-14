Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Моуринью подтвердил, что Дзаньоло возвращается на поле

 
14 Сентября 2022 • 17:45 Комментировать
Рома
...
ХИК
15.09 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против ХИКа подтвердил, что в четверг на поле выйдет полузащитник Николо Дзаньоло.

В последний раз Дзаньоло играл ещё 22 августа. Затем ряд игр хавбек пропустил из-за травмы плеча. При этом в последнем матче Серии А Николо находился на скамейке запасных.

«Да, Дзаньоло будет играть завтра. Он хотел вернуться на поле как можно скорее, поэтому много работал с врачами и тренерами по фитнесу.

В понедельник Дзаньоло хотел рискнуть, но когда мы забили второй гол, я изменил его планы. Завтра он сыграет, но я не знаю, сможет ли он провести на поле 90 минут», - сказал Моуринью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ХИК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
17:49 · Лига Европы
​Моуринью похвалил ХИК: «Футбол на севере Европы прогрессирует»
17:45 · Лига Европы
​Моуринью подтвердил, что Дзаньоло возвращается на поле
15:00 · Англия. Премьер-лига
4 игрока «МЮ» не полетели с командой на матч Лиги Европы с «Шерифом»
14:44 · Лига Европы
​Роналду едет в Молдову, Рэшфорд – нет 1
13:23 · Лига Европы
​«Рома» - ХИК: прогноз на матч Лиги Европы – 15 сентября 2022
12:51 · Лига Европы
Известно, когда пройдёт перенесённый матч «Арсенал» - ПСВ в Лиге Европы
12:00 · Лига Европы
​«Шериф» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы – 15 сентября 2022
13 Сентября
07:53 · Лига Европы
Тренер «Шерифа»: «У нас запредельная мотивация на матч с «Манчестер Юнайтед»
07:47 · Россия. Премьер-лига
«МЮ» включил игрока из РПЛ в топ-3 самых опасных футболистов «Шерифа»
12 Сентября
15:39 · Лига Европы
​Матч «Арсенала» в Лиге Европы перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II официально
10 Сентября
11:05 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Ливерпуля» - об игре Роналду: «Он выглядит на все свои 37 лет»
09 Сентября
23:54 · Лига Европы
Драгович установил новый рекорд Лиги Европы
19:40 · Лига Европы
Матч «Омонии» и «Шерифа» в Лиге Европы прервали из-за брошенного в лайнсмена стакана
16:33 · Лига Европы
​Бущан выбыл на месяц – украинского вратаря тренер «Фенербахче» обвинял в симуляции
13:56 · Лига Европы
Давид Сильва посмеялся над «Манчестер Юнайтед» после поражения в первом матче группового этапа Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем