​Моуринью подтвердил, что Дзаньоло возвращается на поле

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против ХИКа подтвердил, что в четверг на поле выйдет полузащитник Николо Дзаньоло.

В последний раз Дзаньоло играл ещё 22 августа. Затем ряд игр хавбек пропустил из-за травмы плеча. При этом в последнем матче Серии А Николо находился на скамейке запасных.

«Да, Дзаньоло будет играть завтра. Он хотел вернуться на поле как можно скорее, поэтому много работал с врачами и тренерами по фитнесу.

В понедельник Дзаньоло хотел рискнуть, но когда мы забили второй гол, я изменил его планы. Завтра он сыграет, но я не знаю, сможет ли он провести на поле 90 минут», - сказал Моуринью.