Моуринью – о победе «Ромы»: «Всё решил выход Дибалы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче Лиги Европы против финского ХИК (3:0).

Соперники римлян остались в меньшинстве уже на 14-й минуте, однако в первом тайме счёт так и не был открыт. После перерыва на поле вышел Пауло Дибала, сразу же отметившийся голом, после чего «Рома» забила ещё дважды.

«Очевидно, что гол Дибалы всё изменил – команда сразу заиграла иначе. В первом тайме у нас был неправильный настрой, мы действовали так, словно играем в равных составах, – рассказывает Моуринью в интервью Sky Sport Italia. – Появление Дибалы позволило выйти из тупика. Мне жаль ХИК, потому что они достойно смотрелись, даже оставшись вдесятером», – поведал португальский специалист.