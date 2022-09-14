​Моуринью похвалил ХИК: «Футбол на севере Европы прогрессирует»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед домашним матчем Лиги Европы против ХИКа высказался о сопернике.

«Мне нравится их команда. Я анализировал их матчи, изучал их с понедельника. Это очень организованная команда, которая действует красиво.

В первом туре они проиграли «Бетису» (0:2 – прим.), но результат немного искажённый. Там всё могло сложиться по-другому. Футбол на севере Европы прогрессирует. У команд вырос технический уровень, а физически они и так были в порядке. Если кто-то думает, что нам завтра будет легко, то это не так», - рассказал Моуринью журналистам.