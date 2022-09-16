Белотти прокомментировал победу «Ромы» в Лиге Европы

Новичок «Ромы» Андреа Белотти поделился впечатлениям от поединка против «ХИКа» в матче группового этапа Лиги Европы. Римская команда одержала крупную победу со счетом 3:0.

«Отметиться голом, это особенное чувство. Рад это сделать перед нашими болельщиками. Мне понравилось наше выступление. Кому-то наша победа может показаться легкой, но это совершенно не так. Соперник закрылся у своих ворота, нам нужно было проявить терпение, чтобы найти свободные зоны. Постепенно мы начали взвинчивать обороты, после чего пошли голы», - приводит слова Белотти пресс-служба УЕФА.

По итогам двух туров «Рома» с тремя очками идет на третьем месте в группе С.