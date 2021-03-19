Все участники 1/4 финала Лиги Европы

В четверг определились имена всех участников стадии 1/4 финала Лиги Европы. В следующий раунд пробились английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», испанские «Вильярреал» и «Гранада», итальянская «Рома», голландский «Аякс», чешская «Славия» и хорватское «Динамо».

В четверг 18 марта еврокубковый сезон завершился для английского «Тоттенхэма», итальянского «Милана», украинских «Шахтёра» и «Динамо», швейцарского «Янг Бойз», шотландского «Глазго Рейнджерс», норвежского «Мольде» и греческого «Олимпиакоса».

В пятницу 19 марта состоится жеребьёвка четвертьфинальных стадий еврокубков. Текстовые трансляции проведёт LiveResult.ru.