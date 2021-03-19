Джеррард обвинил игрока «Славии» в расизме

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинил защитника пражской «Славии» Ондржея Куделу в проявлении расизма. Игрок чешского клуба якобы оскорбил игрока шотландского клуба Глена Камара на расовой почве.

«Камара - член моей команды. У нас сложились прекрасные отношения. Я верю тому, что он говорит. Другие игроки команды тоже это слышали. Поэтому я полностью поддерживаю Глена в этой ситуации. Теперь дело за УЕФА. Надеюсь, этот случай не останется без внимания», - передает слова английского специалиста Scottish Sun.

Ранее стало известно, что Куделу избили в подтрибунном помещении за проявление расизма в отношении игрока «Рейнджерс».