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Джеррард обвинил игрока «Славии» в расизме

19 Марта 2021, 08:41,

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинил защитника пражской «Славии» Ондржея Куделу в проявлении расизма. Игрок чешского клуба якобы оскорбил игрока шотландского клуба Глена Камара на расовой почве.

«Камара - член моей команды. У нас сложились прекрасные отношения. Я верю тому, что он говорит. Другие игроки команды тоже это слышали. Поэтому я полностью поддерживаю Глена в этой ситуации. Теперь дело за УЕФА. Надеюсь, этот случай не останется без внимания», - передает слова английского специалиста Scottish Sun.

Ранее стало известно, что Куделу избили в подтрибунном помещении за проявление расизма в отношении игрока «Рейнджерс».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Стивен Джеррард, Ондржей Кудела
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