Джеррард назвал цель «Рейнджерс» в Лиге Европы

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13 Марта 2021, 09:28,
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Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался относительно выступления команды из Глазго в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
«Мы намерены дойти до финала Лиги Европы. Мечтаем о победе в турнире. Команда думала об этом еще во время квалификационного раунда.
Наш соперник - пражская «Славия» - действующий чемпион Чехии. Это сильный соперник, поэтому нам нужно подойти к ответной встрече с максимальной ответственностью», - приводит слова специалиста Sky Sports.
В первом матче, состоявшемся в Чехии, команды разошлись миром - 1:1. Ответный поединок состоится в Шотландии 18-го марта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Стивен Джеррард, Глазго Рейнджерс