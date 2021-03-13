Джеррард назвал цель «Рейнджерс» в Лиге Европы

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался относительно выступления команды из Глазго в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

«Мы намерены дойти до финала Лиги Европы. Мечтаем о победе в турнире. Команда думала об этом еще во время квалификационного раунда.

Наш соперник - пражская «Славия» - действующий чемпион Чехии. Это сильный соперник, поэтому нам нужно подойти к ответной встрече с максимальной ответственностью», - приводит слова специалиста Sky Sports.

В первом матче, состоявшемся в Чехии, команды разошлись миром - 1:1. Ответный поединок состоится в Шотландии 18-го марта.