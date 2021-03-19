Форвард «Рейнджерс» удалён за игру прямой ногой в лицо голкипера

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» - «Славия». Первый поединок завершился ничьей (1:1), а к середине второго тайма сегодняшнего поединка гости ведут 1:0. Автор единственного гола Питер Олайинка (14-я минута). В игре не так много опасных моментов, зато она запомнится безумным фолом Кемара Руфа, который пошёл на голкипера «Славии» Ондржея Коларжа прямой ногой и шипами влетел в лицо противника. Арбитр немедленно удалил Руфа с поля. А вот Коларжа пришлось заменить на резервного голкипера Матяша Вагнера.

На эту минуту дальше проходит пражская «Славия».