«Аякс» и «Славия» пробились в 1/4 финала Лиги Европы

|
19 Марта 2021, 00:54,
|
|
В Лиге Европы определились имена очередных участников стадии 1/4 финала турнира. «Аякс» после домашнего разгрома «Янг Бойз» (3:0) повторно под ноль обыграл швейцарцев - 2:0. Давид Нерес и Душан Тадич стали авторами голов.
«Рейнджерс» после 1:1 на выезде против «Славии» уже на своем поле быстро пропустил, а в середине второго тайма быстро остался вдевятером и получил второй мяч в свои ворота - 0:2.
Протокол игры
|21' Нерес Давид (0:1)
|49' Тадич Душан (0:2)
Февр Гийом • Хефти Сильван • Али Мохамед 38' 66' ( Ридер Фабиан ( 66') • Лустенбергер Фабиан • Лефор Жордан 46' ( Масейрас Кентен ( 46') • Фасснахт Кристиан 71' ( Гаудино Джанлука ( 71') • Лаупер Сандро • Сьерро Венсан • Сулеймани Миралем 71' ( Шпильман Марвин ( 71') • Элиа Мешак 65' ( Мамбимби Феликс ( 65') • Нсаме Жан-Пьер 90'
Запасные: Гарсия Улиссес • Сибачо Жордан • Нгамале Муми • Нойеншвандер Джошуа • Цбинден Леандро • Мартинс Кристофер • Зесигер Седрик
Стекеленбург Мартен • Ренсх Девайн 73' 80' ( Шуурс Перр ( 80') • Альварес Эдсон • Мартинес Лисандро • Тальяфико Николас 74' ( Клейбер Шон ( 74') • Гравенберх Райан • Классен Дэви • Блинд Дэйли 65' ( Кудус Мохаммед ( 65') • Антони 81' ( Броббей Брайан ( 81') • Тадич Душан • Нерес Давид 66' ( Идрисси Уссама ( 66')
Запасные: Котарски Доминик • Схерпен Кьелл • Эккеленкамп Юрген • Траоре Лассина • Лабьяд Закария
18 марта. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).
Протокол игры
|14' Олайинка Питер (0:1)
|74' Станчу Николае (0:2)
Макгрегор Аллан • Паттерсон Нэйтан 78' ( Симпсон Джек III ( 78') • Балогун Леон 18' • 73'Голдсон Коннор • 89'Баришич Борна • Арфилд Скотт 55' ( Руфе Кемар ( 55' ) • 61'Дэвис Стивен 83' ( Райт Скотт ( 83') • Камара Глен • 39'Арибо Джо • 86'Морелос Альфредо 82' ( Зунгу Бонгани ( 82') • Кент Райан 83' ( Иттен Седрик ( 83')
Запасные: Угелумба Кэлвин • Хаджи Янис • Хеландер Филип • Кинг Леон • Стюарт Грэг • Маклохлан Джон
Коларж Ондржей 65' ( Вагнер Матяш ( 65') • Кудела Ондрей • 89'Дели Симон • 56'Боржил Ян • Бах Александр • Станчу Николае 90' ( Лингр Ондржей ( 90') • Громада Якуб 58' ( Голеш Томаш ( 58') • Дорли Оскар 35' 58' ( Кухта Ян ( 58') • Сима Абдалла • Олайинка Питер 58' ( Масопуст Лукаш ( 58') • Провод Лукас
Запасные: Тецл Станислав • Коварж Пржемысл • Вишински Денис
18 марта. Стадион "Айброкс".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аякс, Глазго Рейнджерс, Янг Бойз, Славия
Рейнджеры неприятно удивили. Славия снимает скальпы. Аякс - молодцом, гнут ребята свою линию.
Рейнджеры неприятно удивили. Славия снимает скальпы. Аякс - молодцом, гнут ребята свою линию.