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«Аякс» и «Славия» пробились в 1/4 финала Лиги Европы

19 Марта 2021, 00:54,

В Лиге Европы определились имена очередных участников стадии 1/4 финала турнира. «Аякс» после домашнего разгрома «Янг Бойз» (3:0) повторно под ноль обыграл швейцарцев - 2:0. Давид Нерес и Душан Тадич стали авторами голов.

«Рейнджерс» после 1:1 на выезде против «Славии» уже на своем поле быстро пропустил, а в середине второго тайма быстро остался вдевятером и получил второй мяч в свои ворота - 0:2.

Протокол игры  
Янг Бойз 0:2 Аякс
    21' Нерес Давид (0:1)
    49' Тадич Душан (0:2)
Февр Гийом Хефти Сильван Али Мохамед   38'   66' (Ридер Фабиан (   66') Лустенбергер Фабиан Лефор Жордан   46' (Масейрас Кентен (   46') Фасснахт Кристиан   71' (Гаудино Джанлука (   71') Лаупер Сандро Сьерро Венсан Сулеймани Миралем   71' (Шпильман Марвин (   71') Элиа Мешак   65' (Мамбимби Феликс (   65') Нсаме Жан-Пьер   90'
Запасные: Гарсия Улиссес Сибачо Жордан Нгамале Муми Нойеншвандер Джошуа Цбинден Леандро Мартинс Кристофер Зесигер Седрик
Стекеленбург Мартен Ренсх Девайн   73'   80' (Шуурс Перр (   80') Альварес Эдсон Мартинес Лисандро Тальяфико Николас   74' (Клейбер Шон (   74') Гравенберх Райан Классен Дэви Блинд Дэйли   65' (Кудус Мохаммед (   65') Антони   81' (Броббей Брайан (   81') Тадич Душан Нерес Давид   66' (Идрисси Уссама (   66')
Запасные: Котарски Доминик Схерпен Кьелл Эккеленкамп Юрген Траоре Лассина Лабьяд Закария
18 марта. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).
Протокол игры  
Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага
    14' Олайинка Питер (0:1)
    74' Станчу Николае (0:2)
Макгрегор Аллан Паттерсон Нэйтан   78' (Симпсон Джек III (   78') Балогун Леон   18'   73' Голдсон Коннор   89' Баришич Борна Арфилд Скотт   55' (Руфе Кемар (   55'   61') Дэвис Стивен   83' (Райт Скотт (   83') Камара Глен   39' Арибо Джо   86' Морелос Альфредо   82' (Зунгу Бонгани (   82') Кент Райан   83' (Иттен Седрик (   83')
Запасные: Угелумба Кэлвин Хаджи Янис Хеландер Филип Кинг Леон Стюарт Грэг Маклохлан Джон
Коларж Ондржей   65' (Вагнер Матяш (   65') Кудела Ондрей   89' Дели Симон   56' Боржил Ян Бах Александр Станчу Николае   90' (Лингр Ондржей (   90') Громада Якуб   58' (Голеш Томаш (   58') Дорли Оскар   35'   58' (Кухта Ян (   58') Сима Абдалла Олайинка Питер   58' (Масопуст Лукаш (   58') Провод Лукас
Запасные: Тецл Станислав Коварж Пржемысл Вишински Денис
18 марта. Стадион "Айброкс".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, Глазго Рейнджерс, Янг Бойз, Славия
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
19 Марта 2021, 00:58

Рейнджеры неприятно удивили. Славия снимает скальпы. Аякс - молодцом, гнут ребята свою линию.

0
CELTIC FROST
19 Марта 2021, 00:58

Рейнджеры неприятно удивили. Славия снимает скальпы. Аякс - молодцом, гнут ребята свою линию.

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