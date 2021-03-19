«Аякс» и «Славия» пробились в 1/4 финала Лиги Европы

В Лиге Европы определились имена очередных участников стадии 1/4 финала турнира. «Аякс» после домашнего разгрома «Янг Бойз» (3:0) повторно под ноль обыграл швейцарцев - 2:0. Давид Нерес и Душан Тадич стали авторами голов.

«Рейнджерс» после 1:1 на выезде против «Славии» уже на своем поле быстро пропустил, а в середине второго тайма быстро остался вдевятером и получил второй мяч в свои ворота - 0:2.