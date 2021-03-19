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Футболиста «Славии» избили после игры с «Рейнджерс»

19 Марта 2021, 08:35,

На защитника пражской «Славии» Ондржея Куделу совершили нападение в подтрибунном помещении после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:0).

Как информирует Seznam Zpravy, футболист был избит. Пока неизвестно, кто именно атаковал чешского игрока. Кудела якобы оскорбил представителя шотландского клуба Глена Камара на расовой почве, что и стало катализатором драки.

По сумме двух поединков «Славия» одолел «Рейнджерс» с общим счетом 3:1 (1:1, 2:0). Пражский коллектив шагнул в четвертьфинал Лиги Европы. Соперник чешского клуба определился на сегодняшней жеребьевке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Глазго Рейнджерс, Славия Прага, Ондржей Кудела
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