Футболиста «Славии» избили после игры с «Рейнджерс»

На защитника пражской «Славии» Ондржея Куделу совершили нападение в подтрибунном помещении после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:0).

Как информирует Seznam Zpravy, футболист был избит. Пока неизвестно, кто именно атаковал чешского игрока. Кудела якобы оскорбил представителя шотландского клуба Глена Камара на расовой почве, что и стало катализатором драки.

По сумме двух поединков «Славия» одолел «Рейнджерс» с общим счетом 3:1 (1:1, 2:0). Пражский коллектив шагнул в четвертьфинал Лиги Европы. Соперник чешского клуба определился на сегодняшней жеребьевке.