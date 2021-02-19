Фанаты киевского «Динамо»: «Луческу, уходи! Суркис - позор»

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19 Февраля 2021, 08:40,
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В рамках 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» на своем домашнем стадионе принимало бельгийский «Брюгге». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
По ходу встречи киевские ультрас устроили акцию протеста в отношении президента клуба Игоря Суркиса и наставника команды Мирчи Луческу. Фанаты развесили баннеры с надписями «Луческу, уходи!» и «Суркис - позор «Динамо».
Румынский специалист занял пост главного тренера киевского коллектива перед стартом нынешнего сезона. Ультрас «Динамо» по сей день возмущены решением Суркиса, поскольку Луческу ранее возглавлял донецкий «Шахтёр».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Динамо Киев, Мирча Луческу, Игорь Суркис
Они идиоты, потому что Луческу уверенно вывел Динамо в ЛЧ и там выступал неплохо. А им лишь бы ухать и портить репутацию команды.