Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Луческу о матче с «Брюгге»: «Таких пар больше нет»

17 Февраля 2021, 23:12,

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал сильные стороны «Брюгге», соперника по 1/16 финала Лиги Европы. По мнению румынского специалиста, бельгийцы - очень атакующий, сыгранный коллектив, который стабильно усиливает состав благодаря хорошей финансовой ситуации. Также Луческу отметил еще один интересный факт.

- Встречаются два клуба, лидирующих в своих национальных чемпионатах. Если я не ошибаюсь, таких пар больше нет. Мне кажется, этот поединок будет самым равным по силе среди всех, - заявил Луческу репортёрам.

Из-за морозной погоды в Киеве УЕФА назначил новое время начала встречи на 18:00 мск. Также на игру будут допущены болельщики. «Брюгге» пострадал от пандемии коронавируса, лишившись нескольких игроков и тренерского штаба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Киев, Мирча Луческу, Брюгге
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола