Луческу о матче с «Брюгге»: «Таких пар больше нет»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал сильные стороны «Брюгге», соперника по 1/16 финала Лиги Европы. По мнению румынского специалиста, бельгийцы - очень атакующий, сыгранный коллектив, который стабильно усиливает состав благодаря хорошей финансовой ситуации. Также Луческу отметил еще один интересный факт.

- Встречаются два клуба, лидирующих в своих национальных чемпионатах. Если я не ошибаюсь, таких пар больше нет. Мне кажется, этот поединок будет самым равным по силе среди всех, - заявил Луческу репортёрам.

Из-за морозной погоды в Киеве УЕФА назначил новое время начала встречи на 18:00 мск. Также на игру будут допущены болельщики. «Брюгге» пострадал от пандемии коронавируса, лишившись нескольких игроков и тренерского штаба.