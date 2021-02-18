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Луческу рассказал о причинах ничьей с «Брюгге»

18 Февраля 2021, 22:12,

Рулевой киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением об  исходе матча против «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

«Все было бы хорошо, если бы мы не пропустили – у нас стояла такая задача. К сожалению, не справились. Пропущенный гол – наша вина. Ошиблись, когда сами показывали хороший футбол. За соперника сыграл их игровой ритм. У них больше игр, больше практики, они были просто лучше готовы физически. Но в целом, считаю, что игра была равной. Если бы были чуть наглее в атаке – забили бы второй гол. Не повезло. А у соперника почти не было опасных моментов, - заявил Мирча.

Луческу возглавил «Динамо» Киев в 2020 году. Ранее с 2004 по 2016 год румынский специалист работал в донецком «Шахтёре».
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Динамо Киев, Мирча Луческу
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