Лига Европы возобновилась с ничьей киевского «Динамо» против «Брюгге»

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18 Февраля 2021, 19:51,
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В четверг стартовали матчи плей-офф Лиги Европы. В морозном Киеве под небольшим снежком играли «Динамо» с «Брюгге». Встреча получилась очень боевой и с минимумом ударов по воротам. У бельгийцев было по одной попытке в каждой 45-минутке, у соперника - два удара головой Виталия Буяльского и выстрел ногой на 62-й минуте с линии штрафной в правую девятку при попустительстве обороны гостей. Впрочем, бельгийцы быстро и легко отыгрались, подачу с углового замкнул Брэндон Мехеле - 1:1.
Протокол игры
|Динамо Киев
|1:1
|Брюгге
|(1:0) Буяльский Виталий 62'
|67' Мехеле Брандон (1:1)
Бущан Георгий • Кедзёра Томаш 81' ( Караваев Александр ( 81') • Забарный Илья • Попов Денис II • Миколенко Виталий • Шапаренко Николай 28' 73' ( Шепелев Владимир ( 73') • Сидорчук Сергей • Де Пена Карлос 72' ( Родригес Жерсон ( 72') • Цыганков Виктор • Беседин Артём 81' ( Супряга Владислав ( 81') • Буяльский Виталий
Запасные: Андриевский Александр • Леднёв Богдан • Бойко Денис • Сидклей Феррейра • Дуэлунд Миккель • Нещерет Руслан • Сирота Александр
Миньоле Симон • Мата Клинтон • Коссуну Одилон • Мехеле Брандон • Рикка Федерико • 33'Баланта Эдер • Вормер Руд • Дирар Набиль 70' ( Бремпт Игнасе ( 70') • Кетеларе Шарль • Окереке Давид 70' ( Баджи Юссуф ( 70') • Дост Бас
Запасные: Фуакала Натан • Arne Engels • Томас ван ден Кейбус • Кейпер Максим • Фофана Ибрахима • Хорват Этан • Matis Servais
18 февраля. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Динамо Киев, Брюгге