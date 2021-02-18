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Лига Европы возобновилась с ничьей киевского «Динамо» против «Брюгге»

18 Февраля 2021, 19:51,

В четверг стартовали матчи плей-офф Лиги Европы. В морозном Киеве под небольшим снежком играли «Динамо» с «Брюгге». Встреча получилась очень боевой и с минимумом ударов по воротам. У бельгийцев было по одной попытке в каждой 45-минутке, у соперника - два удара головой Виталия Буяльского и выстрел ногой на 62-й минуте с линии штрафной в правую девятку при попустительстве обороны гостей. Впрочем, бельгийцы быстро и легко отыгрались, подачу с углового замкнул Брэндон Мехеле - 1:1.

Протокол игры  
Динамо Киев 1:1 Брюгге
(1:0) Буяльский Виталий 62'    
    67' Мехеле Брандон (1:1)
Бущан Георгий Кедзёра Томаш   81' (Караваев Александр (   81') Забарный Илья Попов Денис II Миколенко Виталий Шапаренко Николай   28'   73' (Шепелев Владимир (   73') Сидорчук Сергей Де Пена Карлос   72' (Родригес Жерсон (   72') Цыганков Виктор Беседин Артём   81' (Супряга Владислав (   81') Буяльский Виталий
Запасные: Андриевский Александр Леднёв Богдан Бойко Денис Сидклей Феррейра Дуэлунд Миккель Нещерет Руслан Сирота Александр
Миньоле Симон Мата Клинтон Коссуну Одилон Мехеле Брандон Рикка Федерико   33' Баланта Эдер Вормер Руд Дирар Набиль   70' (Бремпт Игнасе (   70') Кетеларе Шарль Окереке Давид   70' (Баджи Юссуф (   70') Дост Бас
Запасные: Фуакала Натан Arne Engels Томас ван ден Кейбус Кейпер Максим Фофана Ибрахима Хорват Этан Matis Servais
18 февраля. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Киев, Брюгге
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