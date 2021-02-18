Лига Европы возобновилась с ничьей киевского «Динамо» против «Брюгге»

В четверг стартовали матчи плей-офф Лиги Европы. В морозном Киеве под небольшим снежком играли «Динамо» с «Брюгге». Встреча получилась очень боевой и с минимумом ударов по воротам. У бельгийцев было по одной попытке в каждой 45-минутке, у соперника - два удара головой Виталия Буяльского и выстрел ногой на 62-й минуте с линии штрафной в правую девятку при попустительстве обороны гостей. Впрочем, бельгийцы быстро и легко отыгрались, подачу с углового замкнул Брэндон Мехеле - 1:1.