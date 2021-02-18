Буяльский: «Мы хорошо знакомы с «Брюгге»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча против «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо знакомы с «Брюгге», ничего не изменилось с нашего последнего матча в августе 2019 года. Говорить о силе соперника даже не приходится, это действующий чемпион Бельгии. Нам не нужно оглядываться на прошлые игры, мы просто хотим выйти в следующий раунд.

«Брюгге» мог бы выйти даже в плей-офф Лиги чемпионов, повези им немного больше в концовке матча с «Лацио». Я уверен, что впереди нас ждёт интересное противостояние», - цитирует Буяльского пресс-служба УЕФА.