Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Буяльский: «Мы хорошо знакомы с «Брюгге»

18 Февраля 2021, 14:45,

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча против «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо знакомы с «Брюгге», ничего не изменилось с нашего последнего матча в августе 2019 года. Говорить о силе соперника даже не приходится, это действующий чемпион Бельгии. Нам не нужно оглядываться на прошлые игры, мы просто хотим выйти в следующий раунд.

«Брюгге» мог бы выйти даже в плей-офф Лиги чемпионов, повези им немного больше в концовке матча с «Лацио». Я уверен, что впереди нас ждёт интересное противостояние», - цитирует Буяльского пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Киев, Брюгге, Виталий Буяльский
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
overkill666
18 Февраля 2021, 14:58

жду много голов. удачи киевлянам.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола