​В «Брюгге» вспышка коронавируса перед игрой с киевским «Динамо»

«Брюгге» сообщил о вспышке коронавируса в расположении команды. Инфекция была выявлена у членов тренерского штаба, в частности у наставника «чёрно-синих» Филиппа Клемана.

Среди футболистов коронавирусом заболели Стефано Денсвил, Матей Митрович и Ханс Ванакен.

Все заражённые не отправятся в Киев на первый матч плей-офф Лиги Европы против «Динамо». В качестве тренера «Брюгге» повезёт в украинскую столицу Рик де Мил, который работает с молодёжным составом.

Матч между киевским «Динамо» и «Брюгге» пройдёт в ближайший четверг, восемнадцатого февраля.