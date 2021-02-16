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​В «Брюгге» вспышка коронавируса перед игрой с киевским «Динамо»

16 Февраля 2021, 17:45,

«Брюгге» сообщил о вспышке коронавируса в расположении команды. Инфекция была выявлена у членов тренерского штаба, в частности у наставника «чёрно-синих» Филиппа Клемана.

Среди футболистов коронавирусом заболели Стефано Денсвил, Матей Митрович и Ханс Ванакен.

Все заражённые не отправятся в Киев на первый матч плей-офф Лиги Европы против «Динамо». В качестве тренера «Брюгге» повезёт в украинскую столицу Рик де Мил, который работает с молодёжным составом.

Матч между киевским «Динамо» и «Брюгге» пройдёт в ближайший четверг, восемнадцатого февраля.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Брюгге, Филипп Клеман
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