Тренер «Спортинга»: «Нас не устроит ничья с «Марселем»

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим дал небольшое интервью в преддверии встречи с французским «Марселем» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Устроит ли нас ничья в этом матче? Нет. Мы же топ-клуб чемпионата Португалии и должны зарабатывать репутацию в Европе. Ситуация в группе может поменяться в любой момент, поэтому нужно играть на максимальный результат», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч «Марселя» против «Спортинга» состоится сегодня, 4 октября, начало запланировано в 19:45 мск.

После двух туров португальцы лидируют в группе D, а французы занимают последнее место.