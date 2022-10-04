Алексис Санчес приблизился к достижению Ибрагимовича и Креспо в Лиге чемпионов

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес отметился забитым мячом в матче Лиги чемпионов против «Спортинга».

Чилиец отличался в самом престижном еврокубке в составе четырёх коллективов из разных стран (испанская «Барселона», английский «Арсенал», итальянский «Интер» и французский «Марсель») – это третий показатель за всю историю турнира, отмечает Opta. Ещё более впечатляющим списком могут похвастаться только аргентинец Эрнан Креспо (пять стран) и рекордсмен Златан Ибрагимович (шесть).

Алексис Санчес выступает за «Марсель» с лета текущего года. Гол в ворота «Спортинга» стал для него пятым в девяти матчах после перехода из «Интера».