Провальный вечер Адана: «Марсель» устроил «Спортингу» разгром

«Спортинг» приехал на матч Лиги чемпионов с «Марселем» в статусе лидера группы, но развить свой успех не смог. Во многом причина неудачи в удалении голкипера Антонио Адана уже на 23-й минуте за игру рукой за пределами штрафной площади. Но и к этому моменту лиссабонцы уже уступали 1:2. На 50-й секунде Франсишку Тринкан точно пробил после прохода по линии штрафной. Вскоре еще неудаленный Адан привез гол, выбив мяч в ногу Алексиса Санчеса. Плохой вынос мяча в поле голкипером стал причиной и гола от Амина Арита. Леонардо Балерди после углового зажег на табло счет 3:1, а уже в самой концовке Шансель Мбемба здорово сыграл на добивании - 4:1.

У «Спортинга» шесть очков, у остальных команд - по три.