Провальный вечер Адана: «Марсель» устроил «Спортингу» разгром

«Спортинг» приехал на матч Лиги чемпионов с «Марселем» в статусе лидера группы, но развить свой успех не смог. Во многом причина неудачи в удалении голкипера Антонио Адана уже на 23-й минуте за игру рукой за пределами штрафной площади. Но и к этому моменту лиссабонцы уже уступали 1:2. На 50-й секунде Франсишку Тринкан точно пробил после прохода по линии штрафной. Вскоре еще неудаленный Адан привез гол, выбив мяч в ногу Алексиса Санчеса. Плохой вынос мяча в поле голкипером стал причиной и гола от Амина Арита. Леонардо Балерди после углового зажег на табло счет 3:1, а уже в самой концовке Шансель Мбемба здорово сыграл на добивании - 4:1.
У «Спортинга» шесть очков, у остальных команд - по три.
Протокол игры
|1'Тринкан Франсишку (0:1)
|(1:1) Санчес Алексис13'
|(2:1) Арит Амин16'
|(3:1) Балерди Леонардо28'
|(4:1) М'Бемба Шансель84'
Пау Лопес•М'Бемба Шансель•Байи Эрик77' (Жиго Самуэль (77') •Балерди Леонардо•Клосс Жонатан32' (Каборе Исса (32') •Тавареш Нуну•Верету Жордан 43'62' (Гуйе Пап (62') •Гендузи Маттео•Юндер Дженгиз62' (Ронжье Валентин (62') •Арит Амин77' (Жерсон Сантос (77') •Санчес Алексис
Адан Антонио• 23'Инасиу Гонсалу•Сен-Жюст Джеремая 34'46' (Марса Хосе (46') •Матеус Рейс•Эсгаю Рикарду• 43'Морита Хидемаса•Угарте Мануэль46' (Паулинью Жуан (46') •Сантуш Нуну II 40'46' (Александропулос Сотириос (46') •Поте46' (Назиньо Флавио (46') •Эдвардс Маркус26' (Израэль Франко (26') •Тринкан Франсишку
Запасные: Рошинья Кошта•Паулу Андре•Иссахаку Абдул•Артур VIII
04 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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