​Матч «Марсель» - «Спортинг» не начался вовремя – известна причина

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марселем» и «Спортингом» не стартовал в 19:45 по московскому времени, как планировалось. Из-за пробок в городе автобус с футболистами лиссабонской команды прибыл на «Велодром» с опозданием. Организаторам пришлось принимать решение о сдвиге начала поединка на 15 минут.

Следить за развитием событий в матче Лиги чемпионов между «Марселем» и «Спортингом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после двух сыгранных туров Лиги чемпионов «Спортинг» имеет в своём активе шесть очков. «Марсель», в свою очередь, очки пока не набирал.