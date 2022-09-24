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«Ницца» и «Марсель» сыграют при пустых трибунах в еврокубках

 
24 Сентября 2022 • 08:59 Комментировать
Марсель
...
Спортинг Л
1 2.08 X 3.75 2 3.25
04.10 19:45

Французские коллективы «Ницца» и «Марсель» узнали свои наказания со стороны УЕФА за потасовки фанатов в недавних матчах еврокубков.

Оба клуба проведут следующие домашние встречи без болельщиков. Эту санкцию больше ощутят на себе подопечные Игора Тудора, поскольку им предстоит важная встреча в рамках Лиги чемпионов против «Спортинга». Что же касается «Ниццы», то она не сможет принять у себя поклонников на игре со «Словацко».

Отметим, что недавно штраф в размере 100 тысяч евро получил и немецкий «Кёльн» за потасовку перед игрой именно с «Ниццей».
 

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МАРСЕЛЬ СПОРТИНГ Л
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