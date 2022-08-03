Головин рассказал, что нужно «Монако» для победы над ПСВ

Российский хавбек «Монако» Александр Головин поделился мнением о результате первого матча против голландского ПСВ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Итоги подводить рано, все будет решаться в ответном матче. Нужно просто сыграть в свою силу во втором матче, и все должно быть нормально», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-экспресса».

Ответный поединок между командами состоится на следующей неделе в Эйндховене. Победитель этого противостояния сыграет в раунде плей-офф квалификации против сильнейшего в паре «Унион» - «Глазго Рейнджерс».