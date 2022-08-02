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Лига чемпионов

Ван Нистелрой назвал свою цель в Лиге чемпионов

02 Августа 2022 • 07:01 Комментировать
Монако
...
ПСВ
2.07 3.65 3.45
Через 13 ч. 8 мин.

Известный в прошлом центрфорвард Руд ван Нистелрой, который в данный момент работает главным тренером ПСВ, пообщался с журналистами в преддверии поединка против французского «Монако» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«У нас отличное настроение после триумфа в Суперкубке. Такие победы положительно влияют на команду. Сейчас же нам предстоит встреча с «Монако». У этого соперника есть класс в нападении. Нам нужно заострить внимание на этом. Нужно быть на пике своих возможностей в этом матчей. Моя цель – выход в Лигу чемпионов», - передает слова специалиста Vi.nl.

Первый матч состоится в Монако сегодня, 2 августа, начало – 21:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСВ Руд Ван Нистелрой
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МОНАКО ПСВ
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02.08  21:00 Монако ... ПСВ 2.07 3.65 3.45
02.08  21:45 Унион Сент-Жиллуаз ... Рейнджерс
02.08  22:00 Бенфика ... Митьюлланд
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