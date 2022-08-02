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Лига чемпионов

«Монако» включил Головина в заявку на матч Лиги чемпионов с ПСВ

02 Августа 2022 • 02:26 Комментировать
Монако
...
ПСВ
2.07 3.65 3.45
Через 17 ч. 46 мин.

Российский нападающий Александр Головин включен в заявку «Монако» на предстоящий его клубу матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем монегаскам придется сразиться с вице-чемпионом Нидерландов ПСВ. В общей сложности в заявку монегасков включены двадцать пять игроков.

Встреча между «Монако» и ПСВ пройдет во вторник, 2 августа. Ее онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте. «Монако» никогда не побеждал в Кубке или Лиге чемпионов, но несколько раз выходил в полуфинал турнира. ПСВ побеждал в самом престижном турнире Европы один раз - но это было в далеком 1988 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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МОНАКО ПСВ
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02.08  21:00 Монако ... ПСВ 2.07 3.65 3.45
02.08  21:45 Унион Сент-Жиллуаз ... Рейнджерс
02.08  22:00 Бенфика ... Митьюлланд
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