«Монако» включил Головина в заявку на матч Лиги чемпионов с ПСВ

Российский нападающий Александр Головин включен в заявку «Монако» на предстоящий его клубу матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем монегаскам придется сразиться с вице-чемпионом Нидерландов ПСВ. В общей сложности в заявку монегасков включены двадцать пять игроков.

Встреча между «Монако» и ПСВ пройдет во вторник, 2 августа. Ее онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте. «Монако» никогда не побеждал в Кубке или Лиге чемпионов, но несколько раз выходил в полуфинал турнира. ПСВ побеждал в самом престижном турнире Европы один раз - но это было в далеком 1988 году.