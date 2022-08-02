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Лига чемпионов

«Монако» с Головиным едва не обыграл ПСВ, пропустив первым

02 Августа 2022 • 23:00 Комментировать
Монако
1:1
ПСВ
окончен

В центральном матче квалификации Лиги чемпионов «Монако» принимал ПСВ. Команды довольно часто наносили удары, но точных попыток было мало. Не самый веселый первый тайм завершился красивой атакой гостей и мощным ударом Йоэя Вермана. После перерыва у игроков «Монако» было много моментов, но мяч все время летел рядом с каркасом. После ухода Александра Головина, который был активным и постоянно доставлял мяч к воротам, его команда счет сравняла. Это Аксель Дисаси у линии вратарской сыграл беспощадно. В самой концовке хозяева могли вырвать победу, но Юссуф Фофана головой пробил в штангу - 1:1. Ответная игра на следующей неделе.

Протокол игры  
Монако1:1ПСВ
  39'Верман Йоэй (0:1)
(1:1) Дисаси Аксель80'  
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельМарипан ГильермоЯкобс Исмаил  67'Матазо Элио  3'Фофана ЮссуфГоловин Александр 75' (Желсон Мартиньш ( 75') Фолланд Кевин 75' (Эмболо Брель ( 75') Минамино Такуми 67' (Дьятта Крепен ( 67') Бен-Йеддер Виссам 84' (Диоп Софьян ( 84')
Запасные: Магасса СунгутуАгилар РубенЛьенар ЯннЛукас ЖанМатсима КрисленДидийон ТомасАклиоче МахнесЛемаршаль Феликс
Бенитес ВальтерМвене Филипп 75' (Оппегорд Фредрик ( 75') Тезе ДжорданОбиспо АрмандоМакс Филипп 61' (Рамальо Андре ( 61') Тиль Гус 61' (Гутьеррес Эрик ( 61'  87') Сангаре Ибрахим 78' (Ван Гинкел Марко ( 78') Верман Йоэй  88'Сайбари Исмаэль 75' (Симонс Хави ( 75') Де Йонг ЛюкГакпо Коди
Запасные: Дроммел ЙоэлЛюккассен ДеррикВатерман БойХувер Ки-ДжанаЛедесма РичардБакайоко Жоан
02 августа. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСВ Александр Головин
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окончен Монако 1:1 ПСВ 2.25 3.65 3.25
окончен Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Рейнджерс
окончен Бенфика 4:1 Митьюлланд
03.08  19:00 Будё-Глимт ... Жальгирис
03.08  19:00 Карабах ... Ференцварош 2.05 3.30 3.85
03.08  20:00 Маккаби Хайфа ... Аполлон
03.08  21:00 Динамо Киев ... Штурм
03.08  21:45 Црвена Звезда ... Пюник
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