«Монако» с Головиным едва не обыграл ПСВ, пропустив первым

В центральном матче квалификации Лиги чемпионов «Монако» принимал ПСВ. Команды довольно часто наносили удары, но точных попыток было мало. Не самый веселый первый тайм завершился красивой атакой гостей и мощным ударом Йоэя Вермана. После перерыва у игроков «Монако» было много моментов, но мяч все время летел рядом с каркасом. После ухода Александра Головина, который был активным и постоянно доставлял мяч к воротам, его команда счет сравняла. Это Аксель Дисаси у линии вратарской сыграл беспощадно. В самой концовке хозяева могли вырвать победу, но Юссуф Фофана головой пробил в штангу - 1:1. Ответная игра на следующей неделе.