«Монако» с Головиным едва не обыграл ПСВ, пропустив первым

В центральном матче квалификации Лиги чемпионов «Монако» принимал ПСВ. Команды довольно часто наносили удары, но точных попыток было мало. Не самый веселый первый тайм завершился красивой атакой гостей и мощным ударом Йоэя Вермана. После перерыва у игроков «Монако» было много моментов, но мяч все время летел рядом с каркасом. После ухода Александра Головина, который был активным и постоянно доставлял мяч к воротам, его команда счет сравняла. Это Аксель Дисаси у линии вратарской сыграл беспощадно. В самой концовке хозяева могли вырвать победу, но Юссуф Фофана головой пробил в штангу - 1:1. Ответная игра на следующей неделе.
Протокол игры
|39'Верман Йоэй (0:1)
|(1:1) Дисаси Аксель80'
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Якобс Исмаил• 67'Матазо Элио• 3'Фофана Юссуф•Головин Александр75' (Желсон Мартиньш (75') •Фолланд Кевин75' (Эмболо Брель (75') •Минамино Такуми67' (Дьятта Крепен (67') •Бен-Йеддер Виссам84' (Диоп Софьян (84')
Бенитес Вальтер•Мвене Филипп75' (Оппегорд Фредрик (75') •Тезе Джордан•Обиспо Армандо•Макс Филипп61' (Рамальо Андре (61') •Тиль Гус61' (Гутьеррес Эрик (61') • 87'Сангаре Ибрахим78' (Ван Гинкел Марко (78') •Верман Йоэй• 88'Сайбари Исмаэль75' (Симонс Хави (75') •Де Йонг Люк•Гакпо Коди
02 августа. Стадион "Луи II".