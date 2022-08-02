Бенитес поделился мнением о «Монако» перед матчем Лиги чемпионов

Страж ворот голландского ПСВ Вальтер Бенитес пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Монако» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Я хорошо адаптировался в новом клубе. Партнеры и тренерский штаб помогли мне в этом. Отлично чувствую себя в ПСВ. Я часто играл против нашего будущего соперника. «Монако» - хорошая команда, за которую выступают мастеровитые футболисты», - передает слова аргентинца NOS.

Бенитес перешел в ПСВ из «Ниццы» в текущее трансферное окно.

Первый поединок между командами состоится в Монако сегодня, 2 августа, начало – 21:00 мск.