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Лига чемпионов

В «Монако» недовольны ничьей с ПСВ

03 Августа 2022 • 06:14 Комментировать
Монако
1:1
ПСВ
окончен

Защитник «Монако» Анхель Дисаси высказался о результате первого матча против голландского ПСВ в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Не могу сказать, что нас полностью устроил такой итог. Однако я рад, что мне удалось сравнять счет в концовке встречи. Соперник забил, наверное, свой единственный момент. Думаю, «Монако» наработал в этом матче на победу. Впереди у нас непростой выезд, но мы знаем, что способны победить», - передает слова игрока клубная пресс-служба.

Поединок состоялся в Монако и завершился вничью со счетом 1:1. Ответная игра пройдет в Эйндховене 9 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСВ Аксель Дисаси
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