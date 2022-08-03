В «Монако» недовольны ничьей с ПСВ

Защитник «Монако» Анхель Дисаси высказался о результате первого матча против голландского ПСВ в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Не могу сказать, что нас полностью устроил такой итог. Однако я рад, что мне удалось сравнять счет в концовке встречи. Соперник забил, наверное, свой единственный момент. Думаю, «Монако» наработал в этом матче на победу. Впереди у нас непростой выезд, но мы знаем, что способны победить», - передает слова игрока клубная пресс-служба.

Поединок состоялся в Монако и завершился вничью со счетом 1:1. Ответная игра пройдет в Эйндховене 9 августа.