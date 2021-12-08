Официально: Матч «Аталанта» - «Вильярреал» перенесён на другой день

Погодные условия не позволили узнать всех участников плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов уже сегодня – в Бергамо пошел сильный снегопад, из-за чего было принято решение перенести матч между «Аталантой» и «Вильярреалом».

К такому заключению пришли официальные лица УЕФА и судейская бригада. Сообщается, что поединок теперь должен состояться в четверг, 9 декабря. Напомним, данная встреча имеет огромное турнирное значение – обе команды претендуют на вторую строчку в группе.

К слову, поначалу старт противостояния отложили на 20 минут, но снег так и не прекратился, что привело к радикальным мерам со стороны организаторов.