​Эмери: «Вильярреал» видит «Аталанту» в зеркале»

В среду вечером «Аталанта» и «Вильярреал» разыграют путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцам нужно победа, в то время как испанцам достаточно не проиграть. Комментарий перед игрой дал рулевой «подводников» Унаи Эмери.

«Мы хотим сыграть в свой футбол и выйти в плей-офф. «Вильярреал» уже дважды попадал в такую ситуацию, и мы хотим написать историю в игре против команды, которую мы видим в зеркале. «Аталанта» и «Вильярреал» похожи. У нас нет такой же истории или инфраструктуры, как у других команд, но мы хотим быть конкурентоспособными на уровне европейской футбольной элиты», - сказал Эмери на пресс-конференции.