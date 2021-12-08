Начало матча «Аталанта» - «Вильярреал» перенесено на 20 минут из-за снега

Начало поединка между «Аталантой» и «Вильяррелом» было отложено на 20 минут. Причиной этому стали погодные условия – незадолго до стартового свистка в Бергамо пошел сильный снег, поэтому главный арбитр встречи принял решение повременить выходом команд на футбольное поле.

Напомним, что в данной встрече должна решиться судьба второй путевки в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Итальянцам необходимо побеждать, а подопечным Унаи Эмери хватит и ничейного результат.

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