​Симоне Индзаги: «Я очень хорошо знаю «Шахтёр»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался в преддверии ключевого матча против «Шахтёра» в Лиге чемпионов.

«В воскресенье мы провели отличную игру, обыграли «Наполи», который может похвастаться лучшей линией обороны в Европе. Эта победа должна повысить нашу уверенность в своих силах, ведь ранее мы не обыгрывали топ-команды. Это было испытание на зрелость и характер.

Завтра всё будет в наших руках. Нам будет противостоять команда с отличным тренером. В первой игре с ними (0:0 – прим.) мы создали много моментов, но не смогли забить. Я бы переживал, если бы у нас не было шансов, но мы создали больше, чем «Шахтёр». Я очень хорошо знаю эту команду, я много раз играл против Роберто де Дзерби. Ему удалось быстро донести свои идеи своей очень техничной команде», - сказал Индзаги на пресс-конференции.