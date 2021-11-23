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Лига чемпионов

​Симоне Индзаги: «Я очень хорошо знаю «Шахтёр»

23 Ноября 2021 • 15:58 Комментировать
Интер Милан
...
Шахтёр Донецк
24.11 20:45

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался в преддверии ключевого матча против «Шахтёра» в Лиге чемпионов.

«В воскресенье мы провели отличную игру, обыграли «Наполи», который может похвастаться лучшей линией обороны в Европе. Эта победа должна повысить нашу уверенность в своих силах, ведь ранее мы не обыгрывали топ-команды.  Это было испытание на зрелость и характер.

Завтра всё будет в наших руках. Нам будет противостоять команда с отличным тренером. В первой игре с ними (0:0 – прим.) мы создали много моментов, но не смогли забить. Я бы переживал, если бы у нас не было шансов, но мы создали больше, чем «Шахтёр». Я очень хорошо знаю эту команду, я много раз играл против Роберто де Дзерби. Ему удалось быстро донести свои идеи своей очень техничной команде», - сказал Индзаги на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Шахтёр Донецк Симоне Индзаги
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